NRW-Innenminister Reul: Acht Begegnungen mit mutmaßlichem Schleuserbanden-Chef

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat seinen Erkenntnissen nach acht Begegnungen mit dem Anwalt gehabt, der Chef einer Schleuserbande gewesen sein soll und zeitweise in U-Haft saß. Auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeigers“ (Samstag) hatte der Innenminister seine Termine überprüfen lassen und näher beschrieben. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte am Freitagabend die Angaben in dem Zeitungsbericht. Der Anwalt hatte den Landtagswahlkampf von Reul im Jahr 2022 mit knapp 30.000 Euro unterstützt.