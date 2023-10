Israel und Palästina Reul sieht Hürden bei der Ausweisung von Hamas-Aktivisten

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht für eine Ausweisung von in Deutschland lebenden Aktivisten der islamistischen Hamas hohe Hürden. „Sie können nur jemanden ausweisen, wenn Sie ihm konkret nachweisen, dass er straffällig geworden ist“, sagte Reul am späten Montagabend im ZDF-„heute journal update“. „Und sie müssen ein Land haben, das es aufnimmt“, sagte der CDU-Politiker. „Also so einfach ist das nicht.“