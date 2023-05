Durchsuchungen auch in Bonn Reul: Mafia-Strukturen in NRW sind jahrzehntelang gewachsen

Am Mittwoch hatten Ermittler bei einem europaweiten Einsatz gegen die kalabrische Mafia große Mengen Kokain und Bargeld beschlagnahmt und zahlreiche Verdächtige festgenommen. In Deutschland war NRW ein Schwerpunkt der Razzia. So soll eine Eisdiele in Siegen als Geldwaschanlage und Unterschlupf der `Ndrangheta gedient haben. Auch in Bonn waren zwei Objekte durchsucht worden.