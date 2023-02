NRW-Innenminister : Reul nach Zug-Unfall: Ein Kind kämpft ums Überleben

Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, steht nahe der Unglücksstelle. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Recklinghausen Nach dem Unfall an einer Bahnstrecke in Recklinghausen kämpft ein Kind nach den Worten von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ums Überleben. Das Kind werde in einem Krankenhaus versorgt, sagte der Minister in der Nacht zum Freitag am Einsatzort.



Ein Güterzug hatte nach ersten Informationen am Donnerstagabend zwei Kinder erfasst, eines der beiden kam dabei ums Leben.

Unklar sei, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sagte Reul. Seelsorger kümmerten sich um die betroffenen Familien. Reul sprach von einem großen „Drama, wenn Kindern so etwas passiert“. So etwas lasse einen nicht ruhig. „Es ist fürchterlich“, sagte der Minister.

