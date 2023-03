Innenminister : Reul räumt Überlastung in Bezirksregierungen ein

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat Überlastungen der fünf Bezirksregierungen eingeräumt. Dies sei auch zusätzlichen Aufgaben geschuldet, die durch Krisen wie die Corona-Pandemie oder die Jahrhundertflut hinzugekommen seien, erklärte er am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags.

Auslöser der von der SPD-Opposition beantragten Aktuellen Stunde war ein Brief des Innenministers an alle Ministerinnen und Minister, in dem er darauf hingewiesen hatte, dass die Personaldecke zu kurz sei, um alle Aufgaben in der gewünschten Qualität und Quantität zu erfüllen. Viele Mitarbeiter seien am Ende ihrer Kräfte, Ausfälle nähmen zu.