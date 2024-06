Essen Reul rechnet mit 80.000 Demonstranten zum AfD-Parteitag

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) rechnet zum AfD-Bundesparteitag in Essen am Wochenende mit rund 80.000 Gegendemonstranten. Unter den Demonstranten befänden sich voraussichtlich auch „gewalttätige Störer aus dem Bereich der linksextremistischen Szene“, sagte Reul dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wir gehen derzeit von mehreren Hundert aus.“ Diese hätten im Vorfeld bundesweit Aktionstrainings durchgeführt, in denen zum Beispiel Blockadeaktionen geübt worden seien. Reul appellierte an alle friedlichen Demonstranten, sich von möglichen gewalttätigen Aktionen deutlich zu distanzieren.