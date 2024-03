Terrorismus Reul: Schärfere Sicherheitsvorkehrungen zur Fußball-EM

NRW stehe mit der UEFA in einem sehr intensiven Kontakt. „Wir brauchen ein sauberes Lagebild, wir brauchen genug Informationen. Das ist das Allerwichtigste. Das wird immer unterschätzt“, sagte Reul. Die Fußball-EM startet am 14. Juni. Allein in NRW wird in Stadien in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln gespielt.