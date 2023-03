NRW-Innenminister : Reul: Soko gegen Geldautomatensprenger wird verlängert

Düsseldorf Der Einsatz der im Innenministerium angesiedelten Sonderkommission (Soko) BEGAS zur „Bekämpfung und Ermittlung von Geldausgabeautomaten-Sprengungen“ wird noch einmal verlängert. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf mit.

Am Donnerstag meldeten die Ermittler einen weiteren Schlag gegen Automatensprenger: Am Nachmittag stürmten Spezialeinheiten der Polizei demnach drei Wohnhäuser in Niederkassel, Köln und Bonn. Ein Verdächtiger (47) wurde festgenommen. Er soll Kopf einer „vorwiegend rumänischen Tätergruppierung“ gewesen sein, die seit April 2021 neun Geldautomaten in NRW und Rheinland-Pfalz gesprengt haben soll. Der Mann sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.