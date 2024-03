NRW-Innenminister Reul über gestiegene Zahl ausländischer Verdächtiger

„Die Gefahr ist ja groß, dass so eine Debatte wabert: Die Ausländer sind die eigentlichen Kriminellen“, warnte er im WDR-Interview. „Und dann entsteht so was wie Ausländerhass und Feindschaft.“ Genau das wolle er stoppen, indem er über realistische Zahlen rede. „Die Leute haben so ein Gespür, dass da was nicht stimmt und ich glaube, wir müssen es benennen.“ Damit begebe man sich damit allerdings „an eine Art Abrisskante“, um nicht denen in die Karten zu spielen, die Ausländerfeindlichkeit im Volk schüren wollten.