Interner Blogeintrag Reul verteidigt verjährte Überstunden bei der Polizei

Innenminister Herbert Reul hat in einem internen Blogbeitrag die Verjährung von 12.600 Überstunden bei der Polizei verteidigt: 2331 der 2350 betroffenen Beamten hätten „schlicht kein Langzeitarbeitskonto eröffnet, um ihre Stunden zu retten - und sie haben auch keinen Freizeitausgleich und keine Auszahlung beantragt“, so Reul in seinem „Ministerblog“.