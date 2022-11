Sicherheit : Reul zu Sorgen vor Blackout: „Blaulichtfamilie“ gut gerüstet

Düsseldorf NRW-Innenminister Herbert Reul sieht trotz wachsender Sorge vor Strom- und Gas-Engpässen keinen Grund zur Panik. Die Bevölkerung müsse sich auf die „Blaulichtfamilie“ - also Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Katastrophenschutz verlassen können, auch wenn der Strom länger weg sei, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.

In seinem Zuständigkeitsbereich sei man gut gerüstet, berichtete Reul. „Wir haben ausreichend Satellitentelefone, um die Funktionsfähigkeit der Polizei auch bei Ausfall aller Netze aufrechtzuerhalten.“ Die Netzersatzanlagen in den Liegenschaften und an den Digitalfunk-Basisstationen würden ausgebaut. Auch Feuerwehr und Katastrophenschutz sind Reul zufolge in der Fläche gut vorbereitet.