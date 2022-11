Fußball-Weltmeisterschaft : Reus nach WM-Aus: „Ein großer Traum ist geplatzt“

Dortmund Nach dem erneuten WM-Aus ist die Enttäuschung bei Marco Reus riesig. „Ein großer Traum von mir ist damit leider geplatzt“, sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund am Donnerstag auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten.

„Nach dem erneuten Rückschlag am Sonntag im Training haben alle Beteiligten in den letzten Tagen alles Mögliche versucht, um meine Teilnahme an der WM doch noch möglich zu machen. Jedoch hat es mit meinem lädierten Knöchel nicht für die WM gereicht“, erklärte Reus.

Der BVB-Kapitän hatte bereits die 2014 die WM in Brasilien wegen einer Fußverletzung im letzten Testspiel vor der Abreise nach Südamerika kurzfristig verpasst. 2016 strich ihn der damalige Bundestrainer Joachim Löw vor der EM in Frankreich wegen fehlender Fitness aus dem Kader. 2018 in Russland spielte Reus seine erste und wohl einzige WM. „Jetzt wünsche ich meinem Team in Katar allen erdenklichen Erfolg und werde von zu Hause die Daumen drücken“, sagte Reus.