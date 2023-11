Fußball Reus schießt BVB ins Achtelfinale: 1:0 über Hoffenheim

Zwar setzte sich die Borussia mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte fest, tat sich aber beim Herausspielen von Möglichkeiten schwer. Bis auf einen missglückten Schussversuch von Youssoufa Moukoko (10.) geriet das Hoffenheimer Tor lange Zeit nicht wirklich in Gefahr. Das sollte sich erst allmählich ändern. So verfehlte Dribbelkünstler Jamie Bynoe-Gittens bei einem Schuss aus kurzer Distanz knapp das Tor (25.). 13 Minuten später klärte Gäste-Keeper Oliver Baumann in höchster Not gegen Reus.