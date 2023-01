Rüstungsindustrie : Rheinmetall, GM: Chancen auf Lkw-Großauftrag des US-Militärs

Düsseldorf Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat zusammen mit einem Partner bei einem großen Lkw-Auftrag des US-Heers einen Fuß in der Tür. Eine Tochterfirma des MDax-Konzerns baut mit GM Defense in der ersten Phase eines Großbeschaffungsprogramms Prototypen für Schwerlaster, wie die Düsseldorfer am Montag mitteilten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Auftragswert der Prototypen-Phase machte ein Sprecher keine Angaben. In US-Medien wird für diese Phase ein Volumen von gut 24 Millionen Dollar für mehrere Unternehmen genannt.

Das US-Heer will mit dem Programm namens Common Tactical Truck seine Lkw-Flotte mit bis zu 40.000 Lastern ersetzen. Das Gesamtprogramm hat einen Wert bis zu 14 Milliarden Dollar (13 Mrd Euro). Rheinmetall will mit seinem Partner den HX3 anbieten, der auf handelsüblichen Fahrzeugen von MAN basiert. Rheinmetall hatte sich im vergangenen Jahr mit GM Defense für das Projekt zusammengetan.

© dpa-infocom, dpa:230130-99-415726/2

(dpa)