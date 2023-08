„Horrorhaus“-Prozess Richter bewerten Gefährlichkeit des Täters

Das ursprüngliche Gutachten habe sich als Fehleinschätzung erwiesen, zeigte sich Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Mittwoch zum Auftakt überzeugt. Zu dieser Einschätzung war 2020 bereits ein Gericht in Münster gekommen, nachdem behandelnde Mediziner Zweifel an der Diagnose angemeldet hatten. W. war daraufhin in den regulären Strafvollzug verlegt worden. Es bestehe die große Gefahr, dass der von mehreren Sachverständigen als manipulativ, Empathie-unfähig und sadistisch bezeichnete Mann weitere Gewalttaten verübe, begründete Meyer am Mittwoch vor Gericht seinen Antrag auf nachträgliche Sicherungsverwahrung.