Feuer Riesige Rauchwolke nach Brand in Chemiewerk - Entwarnung

Der Vorstandschef des Unternehmens, Ulrich Grillo, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Nach jetzigen Erkenntnissen ist keine Gefahr in der Rauchwolke.“ Das in Duisburg hergestellte Zinksulfat wird als Basis-Chemikalie etwa in der Papier- und Stoffindustrie und sogar als Nahrungsergänzungsmittel verwendet und ist laut Grillo kein gefährliches Produkt.