Selfie-Spot Riesiger EM-Pokal kommt vor den Landtag

Die EM startet am 14. Juni. In Nordrhein-Westfalen werden 20 der 51 Spiele ausgetragen, 5 davon in Düsseldorf. Der Landtag wird als „point of interest“ für die Stadt Düsseldorf und in der UEFA-App geführt. Das Parlament öffnet daher auch an fast allen EM-Wochenenden im Juni für Besucherinnen und Besucher. Es gibt Führungen und einen Tischkicker in der Lobby.