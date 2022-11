Gastronomie : Roboter in Restaurants: Einsatz wird zunehmen

Roboter in Restaurants: Einsatz wird zunehmen

Eine Mitarbeiterin stellt in einem Restaurant Speisen in den Serviceroboter Miaomiao. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Köln/Berlin Der noch seltene Einsatz von Robotern in Restaurants könnte sich angesichts der Personalengpässe in der Gastronomie nach Experten-Einschätzung künftig ausweiten. Die Anzahl der Maschinen werde zunehmen, die Serviceroboter würden nicht mehr verschwinden, sagte Valentin Weislämle von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur.

Der Personalmangel in der Branche ist dem Leiter des Studiengangs BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie zufolge ein Beschleuniger für diese Entwicklung.

Man wisse aktuell nur von einigen wenigen Betrieben, die derzeit mit solchen Geräten arbeiteten - etwa im Allgäu, in Bayreuth oder auch in Berlin, berichtete der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Es sei nicht zu erwarten, dass Serviceroboter „in unserer Branche flächendeckend als Mitarbeiter-Ersatz angeschafft werden“, betonte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Aus drei Restaurants in Nordrhein-Westfalen hieß es, die Maschinen sollten das Servicepersonal nicht ersetzen, sondern entlasten. Die Roboter würden vor allem zum Transport von Speisen und Geschirr genutzt.