Bundesliga : Rose vor BVB-Rückkehr: „Brauchen eine Topleistung“

Leipzigs Trainer Marco Rose reagiert am Spielfeldrand. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild

Leipzig Trainer Marco Rose fordert einen mutigen Auftritt seiner Leipziger Mannschaft im Bundesliga-Spitzenspiel in Dortmund. Rose weiß aus eigener Erfahrung, worauf es dort ankommt.

Cheftrainer Marco Rose von RB Leipzig freut sich auf die Rückkehr nach Dortmund. Der ehemalige Borussen-Coach tritt mit seinem viertplatzierten Team an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten an. „Wir brauchen eine Topleistung. Mit dem Stadion, mit den Fans im Rücken und mit der Serie wird die Stimmung entsprechend sein. Wenn wir dahinkommen, vielleicht noch ein paar Prozent mehr“, sagte Rose am Donnerstag.