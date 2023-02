Kultur : Roth: Flimms Tod großer Verlust für Theater- und Opernwelt

Berlin Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die „ansteckende Begeisterung“ des gestorbenen Intendanten und Regisseurs Jürgen Flimm gewürdigt. „Jürgen Flimms Tod ist ein großer Verlust für die Theater- und Opernwelt nicht nur im deutschsprachigen Raum“, sagte die Grünen-Politikerin nach Angaben vom Sonntag.

„Seine ansteckende Begeisterung für seine Arbeit und sein Mut zum kreativ Neuen machten ihn über fünf Jahrzehnte zu einem unserer wichtigsten Botschafter der Opern- und Theaterkunst.“ Unter seiner Regie seien viele wunderbare Inszenierungen entstanden, die von Publikum und Kritik im In- und Ausland gefeiert worden seien. „Als Intendant in Köln, Hamburg und Berlin machte er seine Häuser in kürzester Zeit zu pulsierenden Orten künstlerischen Schaffens“, so Roth.