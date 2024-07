Drohung mit Sprengstoff Ruhestörer greift Polizisten mit Messer an

Ein 21 Jahre alter Mann hat in Euskirchen Polizisten mit einem Messer angegriffen. Diese waren zunächst gerufen worden, weil der Mann erheblichen Radau in einem Wohnhaus machte. Als die Beamten eintrafen, drohte 21-Jährige, er werde Straftaten begehen und sei im Besitz von Sprengstoff, wie es in einer Mitteilung hieß. Dann ging er mit einem Messer auf die Beamten los. Verletzt wurde niemand. Nach einem Warnschuss aus einer Dienstwaffe gab der Mann auf und wurde vorläufig festgenommen. Sprengmittel fanden die Polizisten den Angaben nach in seiner Wohnung nicht.