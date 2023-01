Klima-Protest : Ruhige Nacht in Lützerath: Polizei will weiter räumen

Ruhige Nacht in Lützerath: Polizei will weiter räumen

Erkelenz Im von Aktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath ist es nach Beobachtung eines dpa-Reporters in der Nacht zum Sonntag ruhig geblieben. Die Polizei, die den Ort absichert, sei immer wieder Streife gefahren.

An einem Tunnel, in dem zwei Aktivisten ausharren sollen, habe die Feuerwehr regelmäßig ein Belüftungsgerät kontrolliert.

Die Polizei will die Räumung von Lützerath am Sonntag fortsetzen. „Im Laufe des Tages geht es weiter“, sagte ein Sprecher am Morgen. „Ein paar Baumstrukturen werden noch überprüft.“ Nach Polizeiangaben halten sich nur noch wenige Aktivisten in Lützerath auf. Die Zahl der Menschen liege schätzungsweise im einstelligen Bereich, sagte der Sprecher. Nach Aussage eines Aktivisten vor Ort sind noch etwa 20 Menschen auf dem Gelände.