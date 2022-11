Rund 13.500 Gefangene : In NRW sitzen fast nur Männer hinter Gittern

In NRW sitzen fast nur Männer hinter Gittern

In NRW sitzen fast nur Männer hinter Gittern. Foto: picture alliance / dpa

Düsseldorf Das Landesstatistikamt IT.NRW hat in einer neuen Statistik bekannt gegeben, wie viele Menschen in NRW im Gefängnis sitzen. Der Geschlechteranteil unter den Gefangenen ist laut Datenlage sehr ungleich verteilt.

In Nordrhein-Westfalen sitzen nach neuesten Zahlen 13.493 Gefangene hinter Gittern. Zum Stand Ende März 2022 waren das geringfügig weniger Inhaftierte als ein Jahr zuvor mit 13 641 Personen, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte. Nur ein kleiner Teil von 6 Prozent (813 Gefangene) ist weiblich.

Mit 9925 Inhaftierten verbüßten die meisten in NRW eine Strafe nach allgemeinem Strafrecht. Bei weiteren 737 Personen ging es um eine Jugendstrafe. 149 Untergebrachte waren in Sicherungsverwahrung - es handelte sich ausnahmslos um Männer. Weitere 2602 Personen befanden sich in Untersuchungshaft.