Ende der Sommerferien Rund 2,5 Millionen Schüler starten ins neue Schuljahr

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) nimmt am Mittwochmorgen (8.30 Uhr) am Auftakt der Aktion „Brems Dich!“ der Landesverkehrswacht teil. Gemeinsam mit zwei Einschulungsklassen will die Ministerin in Essen das sichere Überqueren der Straße üben. In NRW testen immer mehr Städte sogenannte Schulstraßen, um den Schulweg für Kinder sicherer und autofreier zu machen.