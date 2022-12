Wintersport : Rund 60 Lifte im Skigebiet Winterberg geöffnet

Winterberg Weiße Hänge, Sonne und viele geöffnete Lifte: Eine Woche vor Heiligabend kommen Skifahrer in NRW voll auf ihre Kosten. Ist es der Start in eine lange Wintersport-Saison?

Wintersport satt eine Woche vor Heiligabend: Rund 60 Lifte sind am Samstag in den Skigebieten rund um Winterberg in Betrieb gegangen. Erstmals seit 2017 konnten die Betreiber Mitte Dezember den Wintersport-Fans in Nordrhein-Westfalen ein solch großes Angebot machen. Es sei die Hälfte der zur Verfügung stehenden Anlagen geöffnet, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland, am Samstag auf dpa-Anfrage. Es war damit gerechnet worden, dass 50 Anlagen öffnen können.