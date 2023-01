Protest : RWE: Klimaaktivisten besetzen Kohlebagger im Tagebau Hambach

Blick in den Braunkohletagebau Hambach gesehen vom Forum :terra nova aus, wo Braunkohlebagger des Energiekonzerns RWE arbeiten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Elsdorf Klimaaktivisten haben einen Schaufelradbagger im Braunkohletagebau Hambach im rheinischen Braunkohlerevier besetzt. Insgesamt vier Menschen seien seit den frühen Morgenstunden auf dem Bagger, sagte ein RWE-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Die Räumung des Dorfes hatte am Mittwoch begonnen. Am Sonntagabend teilte die Polizei mit, das Dorf mit Ausnahme von zwei Aktivisten in einem Tunnel geräumt zu haben.