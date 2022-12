Tatverdächtiger ist der 19-jährige Vater : Säugling in Köln erliegt seinen schweren Verletzungen

Update Köln Die Kölner Polizei teilte am Donnerstag mit, das ein sechs Wochen alter Säugling seinen schweren Hirnverletzungen erlegen ist. Bereits am Mittwoch wurde der 19-jährige Vater als Tatverdächtiger festgenommen.

Die Polizei Köln teilte am Donnerstagnachmittag den Tod des sechs Wochen alten Säuglings mit, der am Dienstagabend mit schweren Hirnverletzungen in eine Kölner Klinik eingeliefert wurde. Der tatverdächtige 19-jährige Vater wurde bereits am Mittwochabend festgenommen.

Der 19-Jährige soll seiner sechs Wochen alten Tochter am Dienstagabend in Köln so schwere Hirnverletzungen zugefügt haben, dass der Tod des Mädchens von der Polizei bereits vorher am frühen Donnerstagnachmittag angekündigt wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestand bei dem Kind der Verdacht auf ein Schütteltrauma. Die Verletzungen seien so schwerwiegend gewesen, dass von einer Genesung nicht auszugehen war.