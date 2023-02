Interview-Reaktion : Salihamidžić reagiert auf Hoeneß: Weiß nicht, was er meinte

Salihamidžić reagiert auf Hoeneß: Weiß nicht, was er meinte

Mönchengladbach Das Gespräch der Verantwortlichen des FC Bayern München mit dem verletzten Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer nach dessen viel diskutiertem Interview steht noch aus. „Nein“, antwortete Sportvorstand Hasan Salihamidžić am Samstag am Rande des Bundesligaspiels des Rekordmeisters bei Borussia Mönchengladbach auf die Nachfrage beim Sender Sky, ob das noch nicht passiert sei.

Aussagen von Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident und Mitglied des Aufsichtsrats der Bayern ist, konnte Salihamidžić nicht bestätigen. Dieser hatte in einem Interview dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt: „Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern, rund ums Paris-Rückspiel könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein.“ Die Entscheidung über das Weiterkommen im Achtelfinale der Champions League gegen PSG fällt am 8. März.