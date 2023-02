Grünen-Fraktionsspitze : Schäffer mahnt Konsens bei Altschulden-Lösung an

Schäffer mahnt Konsens bei Altschulden-Lösung an

Verena Schäffer, Co-Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/die Grünen in Nordrhein-Westfalen. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Düsseldorf Die Grünen-Fraktionsspitze im nordrhein-westfälischen Landtag hat einen partei- und länderübergreifenden Konsens zur Entlastung der Kommunen von ihren milliardenhohen Altschulden angemahnt. „Alle Parteien sind in der Verantwortung und müssen zu einem Ergebnis kommen“, sagte Fraktionschefin Verena Schäffer der Deutschen Presse-Agentur.

Auch SPD, Grüne und FDP im Bund hätten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Kommunen von den Altschulden entlastet werden sollten und dass es dafür eine Kraftanstrengung des Bundes und der betroffenen Länder geben müsse. „Als schwarz-grüne Koalition in NRW sind wir bereit, unseren Teil dazu zu beizutragen“, so Schäffer.