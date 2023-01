Bundesliga : Schalke: Mit 28 Profis zum Trainingslager nach Belek

Gelsenkirchen Der FC Schalke startet ins Trainingslager. Zwei Profis fehlen. Mit dabei ist auch ein bisheriger U23-Spieler.

Der FC Schalke 04 ist in das zehntägige Trainingslager nach Belek gestartet. Bis zum 11. Januar will Fußball-Lehrer Thomas Reis an der türkischen Riviera die Grundlagen für einen erfolgreichen Bundesliga-Abstiegskampf legen. Wie erwartet fehlten beim Abflug des Tabellenletzten am Montagmorgen die Langzeitverletzten Rodrigo Zalazar und Leo Greiml. Zu den mitreisenden 28 Spielern zählte der vom Ligakonkurrenten FSV Mainz ausgeliehene Mittelfeldspieler Niklas Tauer und der bisherige U23-Spieler Soichiro Kozuki, der kurz vor dem Jahreswechsel einen Profivertrag unterzeichnet hatte.