2. Bundesliga Schalke mit Personalproblemen vor dem Keller-Duell

Nicht dabei ist Thomas Ouwejan, der für sein respektloses Verhalten bei der frühen Auswechslung sanktioniert wurde und in dieser Woche bei der U23 trainieren muss. Geraerts verteidigte die Maßnahme. „Es liegt nicht an Thomas, dass wir in Düsseldorf verloren haben, und es ist auch nicht seine Schuld, dass der Verein in dieser Situation ist. Aber es ist ein wichtiges Zeichen an die Mannschaft, dass Respekt an oberster Stelle steht“, erklärte der Belgier.