Bundesliga : Schalke verlängert Vertrag mit Vorständin Rühl-Hamers

Schalkes Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers spricht in der Veltins-Arena. Foto: Wolf von Dewitz/dpa/Archivbild

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit der für Finanzen zuständigen Vorständin Christina Rühl-Hamers vorzeitig verlängert. „Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg auch in den kommenden Jahren fortzusetzen“, wird Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Sprecher des Gremiums, in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Dienstag zitiert.



Wie lange der neue Kontrakt genau gilt, teilten die Gelsenkirchener nicht mit. Er sei „langfristig“, hieß es.

Rühl-Hamers wurde 2020 in den Schalker Vorstand berufen. „Christina Rühl-Hamers musste zusammen mit Peter Knäbel (Sportvorstand, Anm.) eine Herkulesaufgabe lösen, als es im ersten Halbjahr 2021 darum ging, die Lizenz für die 2. Bundesliga trotz großer Umsatz- und Einnahmeverluste zu erhalten. Damals wurde der Grundstein für den späteren Aufstieg gelegt“, lobte Hefer die Arbeit der 46-Jährigen.

Rühl-Hamers sagte: „Dass ich weiter für den Club arbeiten darf, den ich seit Kindheitstagen begleite, erfüllt mich mit großem Stolz“.

