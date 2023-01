Fußball : Schalke verpflichtet Frey als Ersatz für Polter

Gelsenkirchen Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat den Schweizer Stürmer Michael Frey vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen bis zum Saisonende ausgeliehen. Dies gab der Club am Freitag bekannt. Die Verpflichtung wurde nötig, weil Schalke-Stürmer Sebastian Polter mit einer Kreuzbandverletzung lange fehlen wird.

Der 28 Jahre alte Offensivspieler erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten in der belgischen Liga in 74 Spielen 41 Treffer. „Ich werde alles dafür tun, mich schnellstmöglich in die Mannschaft einzufügen, damit wir gemeinsam Punkte einfahren können“, sagte der Neuzugang.