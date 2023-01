Wechsel : Schalke verpflichtet Skarke von Union Berlin

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat Tim Skarke vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Der 26-Jährige wird von den Eisernen an den Revierclub bis zum Saisonende ausgeliehen, wie beide Vereine am Montagabend mitteilten.

Skarke sagte: „Ich habe große Lust, die vor uns stehenden Mannschaften unter Druck zu setzen und am Ende das große Ziel, den Klassenerhalt, gemeinsam zu schaffen.“ Er war im Sommer vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 nach Berlin gewechselt, konnte sich in Köpenick aber keinen Stammplatz erkämpfen. Im Angriff der Eisernen kam er in drei Bundesliga-Spielen, zwei Partien der Europa League und im DFB-Pokal gegen seinen Heimat-Club 1. FC Heidenheim zum Einsatz.