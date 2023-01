Fußball : Schalker in Not kämpferisch: „Haben nichts zu verlieren“

Schalker in Not kämpferisch: „Haben nichts zu verlieren“

Gelsenkirchen Beim FC Schalke 04 fehlt zum Start ins neue Bundesliga-Jahr fast eine komplette Mannschaft. Trainer Thomas Reis nimmt sein Team in die Pflicht.

Der FC Schalke 04 startet mit großen Personalproblemen in die Mission Klassenverbleib. Im ersten Spiel nach der langen Winterpause am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt fehlen beim Bundesliga-Tabellenletzten Sebastian Polter, Leo Greiml, Thomas Ouwejan, Sepp van den Berg, Alex Kral, Niklas Tauer, Rodrigo Zalazar und Justin Heekeren. Zudem ist der Einsatz des an Corona erkrankten Dominick Drexler unwahrscheinlich.