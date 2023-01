Bundesliga : Schalkes Aufsichtsratschef fordert andere TV-Geld-Verteilung

Gelsenkirchen Schalkes Aufsichtsratschef Axel Hefer spricht in einem Interview über die Verteilung der Fernsehgelder in der Bundesliga. Er sieht seinen Club ungerecht behandelt.

Schalkes Aufsichtsratschef Axel Hefer fordert eine Umverteilung der Fernsehgelder im Fußball. „Die Liga muss umsteuern, ganz grundsätzlich“, sagte Hefer „Zeit Online“ (Dienstag). „Wir bekommen von diesem Kuchen sehr wenig ab, obwohl unsere Spiele selbst in der zweiten Liga von mehr Leuten geschaut werden als ein Spiel von Hoffenheim oder Wolfsburg in der ersten Liga. Die Aufmerksamkeit, die wir erzielen, ist höher als bei fast allen anderen Bundesligavereinen.“ Der 45-Jährige ergänzte: „Wir haben sehr hohe Zuschauerzahlen, stehen aber - was die Fernsehgelder betrifft - auf dem vorletzten Platz. Das ist nicht gerecht.“