Kommunalministerin : Scharrenbach nun doch wieder als Zeugin im Flut-Ausschuss

Düsseldorf Kommt sie, kommt sie nicht? Um die von der Opposition eingeforderte Zeugenaussage von Kommunalministerin Scharrenbach im Untersuchungsausschuss zur Jahrhundertflut gab es viel Gerangel. Jetzt stellt sich die CDU-Politikerin.

Das Hochwasser am 14./15. Juli 2021 war die größte Naturkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Bei der Jahrhundertflut waren allein in NRW 49 Menschen gestorben. Zehntausende Menschen in rund 180 Kommunen waren hier betroffen.