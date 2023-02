Bundesliga : Schiedsrichter: Schmähplakate gegen Eberl nicht erkannt

Köln Das Schiedsrichtergespann um Martin Petersen hat die Schmähplakate gegen RB-Sportchef Max Eberl im Kölner Stadion am Samstag nicht erkennen können. Dies erklärte der Stuttgarter Referee, der die Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig geleitet hatte, in der „Bild“.

„Wir haben zwar wahrgenommen, dass Plakate gezeigt wurden, konnten aber vom Spielfeld nicht lesen, was dort geschrieben war“, sagte der 37-Jährige. „Das Spiel war so intensiv, dass wir unseren Fokus komplett auf der Spielleitung hatten. Ansonsten hätten wir sicherlich über Maßnahmen nachgedacht und diese wohl auch in die Wege geleitet“, sagte Petersen, der die Vorfälle aber im Spielbericht notierte.