Betrieb gestartet Schiffe fahren per Fernsteuerung über den Rhein bis Bonn

Drei Logistik-Unternehmen haben damit begonnen, Binnenschiffe auf dem Rhein in Nordrhein-Westfalen per Fernsteuerung an ihr Ziel zu bringen. Die Kapitäne sitzen in einem Bürogebäude in Duisburg und steuern die Frachter mithilfe von Bildschirmen und Mobilfunk von Rotterdam bis nach Bonn. Am Mittwoch hat die Leitzentrale des belgischen Technologie- und Serviceanbieters Seafar den Betrieb am Duisburger Hafen aufgenommen. Das Projekt soll gegen den Nachwuchsmangel in der Branche helfen, indem es Kapitänen mit dem Job an Land eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht.