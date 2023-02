Bundesliga : Schiri Welz über Nagelsmann: „Fühle mich nicht angesprochen“

Mönchengladbach Schiedsrichter Tobias Welz will sich offenbar nicht mit der verbalen Attacke durch Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München beschäftigen. „Ich habe das in keinster Art und Weise mitbekommen“, sagte er im „Doppelpass“ bei Sport1.

Die Diskussion mit Nagelsmann in der Kabine habe „unter Männern auf Augenhöhe stattgefunden“, sagte Welz. Sie sei zwar „von einer Seite emotional“ geführt worden: „Aber da wurden keine Beleidigungen ausgesprochen. Da war alles in Ordnung, wie es gelaufen ist.“ Ansonsten gelte: „Was in der Kabine war, bleibt in der Kabine.“