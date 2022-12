Kriminalität : Schlag gegen internationale Rauschgiftbande

Hamburg Die Spur führt von Australien über die USA in den Hamburger Hafen und nach Nordrhein-Westfalen. Australische Polizeibehörden haben Ende November weltweit mehr als 2,5 Millionen US-Dollar und über 300 Kilogramm Methylamphetamin und Kokain sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft des Kokains führen nun nach Nordrhein-Westfalen, wie das Zollfahndungsamt Hamburg am Dienstag mitteilte.

Nach 18-monatigen Ermittlungen hätten die australischen Strafverfolgungsbehörden Ende November sechs Personen festgenommen. In Los Angeles wurden den Angaben zufolge 200 Kilogramm Methylamphetamin beschlagnahmt, in Sydney stellten die Ermittlungskräfte 60 Kilogramm Kokain sicher, das vermutlich über den Hamburger Hafen nach Australien geschmuggelt wurde. Zur Herkunft des Kokains ermittelt nun die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift von Zollfahndungsamt Hamburg und Polizei Hamburg, hieß es weiter. Die Ermittlungen führten ins westliche Ruhrgebiet und dauerten an.