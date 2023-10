Landtag Schlechte Ergebnisse bei Bildungsstudie werden Thema

Laut der Studie schneiden Neuntklässler in Nordrhein-Westfalen beim Lesen, Zuhören und Schreiben schwächer ab als der Bundesschnitt. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hatte am Freitag nach Bekanntwerden der Studie gesagt: „Wenn ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der 9. Klasse nicht richtig lesen, schreiben und zuhören kann, dann ist das ein riesengroßes Problem.“ Die Herausforderungen seien komplex, mehrere Fördermaßnahmen habe das Land bereits ergriffen.