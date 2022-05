Bundesliga : Schlotterbeck nach Dortmund: Kommt Ginter?

Nico Schlotterbeck in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Freiburg Der SC Freiburg verliert Leistungsträger Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger wechselt ein Jahr vor Vertragsende zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Über einen prominenten Nachfolger wird spekuliert.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat sich für den Abschied vom SC Freiburg in diesem Sommer entschieden. Der Innenverteidiger wird den badischen Fußball-Bundesligisten trotz laufenden Vertrags verlassen und zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund wechseln. Beim BVB unterschrieb der 22-Jährige bis zum 30. Juni 2027, wie beide Clubs am Montag nach dem absolvierten Medizincheck mitteilten. Über die Vertragsdetails gaben die Vereine nichts bekannt. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge 20 Millionen Euro plus Boni betragen.