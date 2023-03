Zwischen Olpe und Köln : Schnee und Glätte in NRW sorgen stellenweise für Unfälle

Essen Schnee und glatte Straßen haben am Dienstagmorgen auf einigen Straßen im Sauerland zu Unfällen und Staus geführt. Im Tagesverlauf sollten die Menschen nach den Angaben des Deutschen Wetterdienstes dann mit Schneeregen rechnen.

S. Auf der Autobahn 45 Richtung Süden habe sich am Morgen bei Olpe ein Lastwagen quergestellt, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte konnten die anderen Fahrzeuge über den Seitenstreifen an der Stelle vorbeileiten. Auch an anderen Stellen der Sauerlandlinie gab es kleinere Verkehrsunfälle, ebenso auf der A4 zwischen Olpe und Köln. In weiten Teilen des Landes blieb es auf den Straßen aber zunächst ruhig.