Wetter : Schneeschauer und Glätte in NRW erwartet

Neuschnee bedeckt ein Vorfahrtsschild und einen Wegweiser. Foto: Uwe Lein/dpa/Symbolbild

Essen Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen kaltes Winterwetter und Glättegefahr. Am Donnerstagvormittag gibt es vor allem in der Südhälfte NRWs Schneeschauer, die im Nachmittagsverlauf langsam abziehen sollen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mitteilte.



Aus dem Nordwesten ziehen einzelne Schneeschauer auf, in Tieflagen kommt es zu Schneeregen- oder Regenschauern. Die Temperaturen erreichen maximal ein bis fünf Grad, in Hochlagen minus zwei bis plus ein Grad. In der Nacht auf Freitag gibt es insbesondere im Süden des Landes einzelne Schneeschauer, ansonsten bleibt es niederschlagsfrei. Streckenweise sorgen gefrierende Nässe oder Schnee für Glätte.

Am Freitag erwartet der DWD wechselnde bis starke Bewölkung und insbesondere im Nordwesten und Westen Schneeschauer. Es besteht Glättegefahr. Es könne auch zu einzelnen, kurzen Gewittern kommen. In Ostwestfalen sind häufiger auch Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal ein bis vier Grad, im Bergland minus zwei bis zwei Grad. Am Wochenende geht es ähnlich weiter. Während es Samstag vornehmlich trocken bleibt, fällt am Sonntag zeitweise Schnee. Weiterhin besteht Glättegefahr.

© dpa-infocom, dpa:230119-99-275991/2

(dpa)