Ermittlungen gegen Schockanrufer Festnahme zweier Verdächtiger in Sankt Augustin und Köln

Am Mittwoch wurden demnach insgesamt acht Durchsuchungen in Köln, Bonn, Swisttal und Sankt Augustin durchgeführt. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Amtsanmaßung begangen zu haben. Laut der Staatsanwaltschaft sollen sie einer kriminellen Organisation angehören, die gezielt ältere Menschen per Telefon kontaktiert habe. "Die Anrufer gaben sich hierbei als Polizeibeamte aus und schilderten jeweils, dass ein Kind der Geschädigten einen tödlichen Unfall verursacht habe, deshalb festgenommen worden sei und nur gegen Zahlung einer Kaution freigelassen werden könne", so die Mitteilung.