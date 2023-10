Bundesliga Philipp Pentke sorgt für Schreckmoment im Training

Trainer Steffen Baumgart unterbrach das Training, zwei Notarztwagen fuhren vor und brachten den 38-Jährigen unter dem aufmunternden Applaus der Trainings-Zuschauer in die Klinik. „Das tut mir unendlich leid für den Jungen“, sagte Baumgart der „Bild“-Zeitung: „Aber es sieht jetzt zumindest so aus, dass es wohl bei einer Fleischwunde bleibt. Wir hoffen, dass alles schnell verheilt und sich nichts entzündet.“ Der Verein bestätigte am Nachmittag, dass sich Pentke neben der umgehend genähten Fleischwunde unter dem rechten Knie keine weiteren Verletzungen zugezogen hat.