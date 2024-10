Extremismus Schüler aus NRW als islamistischer Gefährder eingestuft

Eine Durchsuchung bei ihm hatte zunächst den Anfangsverdacht nicht weiter erhärtet. Erst die Auswertung seines Handys habe dann einen dringenden Tatverdacht ergeben, den das Amtsgericht in Wuppertal am 20. September mit dem Erlass eines Haftbefehls bestätigt habe, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf, die die Ermittlungen leitet.