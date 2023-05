Maßnahmen vorgestellt NRW will Kinder vor der Einschulung gezielter fördern

Die Unterstützungsmaterialien zur Leseförderung sollen noch vor den Sommerferien am 12. Juni mit den Schulleitungen der Grund- und Förderschulen sowie weiteren Multiplikatoren in einer digitalen Großveranstaltung vorgestellt werden. Der Lehrerverband Bildung und Erziehung kritisierte eine „ungeschickte Terminierung“ mitten in den Zeugnisvorbereitungen. „Hier zeigt sich bedauerlicherweise wieder einmal, dass die Administration vom Alltag in den Schulen weit entfernt ist“, bemängelte die Landesvorsitzende Anne Deimel in einer Mitteilung. „Wie soll Entlastung für Schulleitungen geschaffen werden, wenn das Ministerium nicht weiß, was genau im Laufe des Schuljahres jeden Tag geleistet wird?“