23 Verletzte Schülergruppe aus Bad Münstereifel gerät in Busunfall in Nordfrankreich

Wie ein Sprecher des Schulministeriums von Nordrhein-Westfalen am Samstag sagte, seien alle Schüler der Reisegruppe eines Gymnasiums in Bad Münstereifel inzwischen wieder in ihrem Heimatort zurück. Die Mutter eines der Kinder sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Schulleitung die Eltern in sehr kurzen Abständen bis in die Nacht hinein über den aktuellen Stand informiert habe. Die meisten Schüler seien per Bus zurückgefahren und am Samstagmorgen wieder in Bad Münstereifel eingetroffen. Einige der Schüler sind dem Vernehmen direkt in Frankreich von ihren Eltern abgeholt worden.